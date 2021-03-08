Жертвами пожара в Киеве стали три человека – ГСЧС

08.03.2021, 9:58, Новости дня

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В ночь на 8 марта в Киеве произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В 1.26 в Святошинском районе в здании недостроенной бани (размером 10 на восемь метров) возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 3.10 пожар был ликвидирован”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода и отделку на всей площади горевшего помещения.

Пожар тушили 29 спасателей.

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