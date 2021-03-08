В Сумах госпитализировали девушку, которая проглотила 30 таблеток

08.03.2021, 9:58, Новости дня

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В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку, которая приняла 30 таблеток, сообщили в полиции Сумской области 7 марта.

Мать пострадавшей рассказала, что девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что такой поступок девушка совершила из-за ссоры с подругой.

Пострадавшую госпитализировали. Она находится в реанимационном отделении Сумской областной детской клинической больницы. По словам медиков, жизни девушки ничего не угрожает.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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