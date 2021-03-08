В России в ДТП погибли семь человек, которые ехали в пятиместной машине
08.03.2021, 9:58,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Утром 8 марта в Самарской области РФ произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, жертвами стали семь человек. Об этом проинформировала прокуратура российского региона.
Авария произошла на автотрассе Самара – Тольятти в районе аэропорта Курумоч.
По данным МЧС Самарской области, водитель грузовика не пострадал.
Сайт 63.ru пишет, что все погибшие находились в легковом автомобиле Volkswagen Tiguan, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.
Известны данные шести погибших из семи, это молодежь в возрасте от 17 лет до 24 лет. Двое погибших – женщины.
Автомобиль Volkswagen Tiguan – пятиместный внедорожник.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет