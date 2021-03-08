В России в ДТП погибли семь человек, которые ехали в пятиместной машине

08.03.2021, 9:58, Новости дня

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Утром 8 марта в Самарской области РФ произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, жертвами стали семь человек. Об этом проинформировала прокуратура российского региона.

Авария произошла на автотрассе Самара – Тольятти в районе аэропорта Курумоч.

По данным МЧС Самарской области, водитель грузовика не пострадал.

Сайт 63.ru пишет, что все погибшие находились в легковом автомобиле Volkswagen Tiguan, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.

Известны данные шести погибших из семи, это молодежь в возрасте от 17 лет до 24 лет. Двое погибших – женщины.

Автомобиль Volkswagen Tiguan – пятиместный внедорожник.

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