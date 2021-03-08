Диетолог Пустовая назвала различия между детоксом и диетой

08.03.2021, 9:54, Разное

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Диетолог Ксения Пустовая назвала различия между детоксом и диетой. Оба понятия являются относительно молодыми, иногда их даже пишут через дефис, но это неправильно.

Соблюдение диеты предполагает изменение количества и качества употребляемой пищи. В основном требуется достаточно долго времени, чтобы перестроить рацион и влиться в режим. Диеты могут быть лечебными или же направленными на избавление от лишних килограммов, первые назначаются врачом. Если человек хочет похудеть, то важно ограничить число углеводов и жиров, чтобы ускорить метаболизм. Опасность организму могут нанести монодиеты, где предлагается употреблять только один продукт.

Детокс предполагает очищение организма посредством особого подхода к питанию. В результате выводятся яды и токсины, лишняя жидкость, а похудение в данном случае является приятным бонусом. У человека нормализуется метаболизм, пропадают отеки, улучшается состояние кожи.

Детокс сравним с разгрузочными днями: в течение трех суток разрешается пить смузи, соки, различные отвары, есть крем-супы. Диетолог считает, что всем людям полезна однодневная очистка организма один раз в неделю. Однако от детокса нужно отказаться в случае наличия онкологии, патологий эндокринной системы, гипертонии, заболеваний органов пищеварения и дыхания. К подобным программам стоит относиться с большой осторожностью людям старше 65 лет.

Источник: aif.ru