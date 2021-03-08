 

Новая революция Apple: гарнитура смешанной реальности в 2022 году, очки — в 2025 и переход на контактные линзы

08.03.2021, 9:54, Разное
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В Сети появились подробности готовящейся новой «революции» от компании Apple. Американский концерн намерен выпустить первую гарнитуру смешанной реальности уже в 2022 году, после чего к 2025 году создаст очки и вслед за ними контактные линзы.
Продукция Apple всегда привлекала внимание экспертов и аналитиков сферы IT по всему миру. Сейчас корпорация, созданная Стивом Джобсом, намерена в очередной раз перевернуть представления о мобильной технике. Как отмечает Минг-Чи Куо, аналитик Tianfeng International, на следующий год специалисты из Купертино готовятся вывести в продажу гарнитуру смешанной виртуальной реальности. Очки же для пользования преимуществами дополненной реальности компания представит только через четыре года.

Развитие данного направления в Apple будет трехэтапным, сначала начнется релиз гарнитурного набора, и лишь затем станут доступными к покупке очки. Завершит своеобразный переворот в технологиях «яблочной» корпорации выпуск специальных контактных линз. Это будет настоящая революция, уверены эксперты, несмотря на то, что в гарнитуре предусмотрено использование технологий дополненной и виртуальной реальности, а линзы и очки – только первый вариант.

Уже известны некоторые характеристики готовящихся гаджетов, так, вес шлема смешанной реальности составит не более 300 грамм. Уже сейчас инженеры Apple разрабатывают возможность выпуска 100-грамовых аксессуаров. Однако стоимость подобного девайса составит порядка тысячи долларов.

В устройстве установят экран Micro-OLED от Sony, а также несколько оптических модулей для «прозрачной дополненной реальности и ощущения виртуальной реальности». «Портативная» новинка снабжена независимыми вычислительными мощностями, а также накопителем. Относительно очков, то у компании нет пока даже прототипа данного аппарата. Потому об их параметрах и характеристиках линз пока информации нет.

Источник: www.ixbt.com



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