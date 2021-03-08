Бывшая жена миллиардера Безоса вышла замуж за школьного педагога

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08.03.2021, 9:16, Новости дня
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Экс-супруга одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса, главы Amazon, вышла замуж за учителя естественных наук в частной школе Сиэтла, сообщают СМИ.

Экс-супруга миллиардера Маккензи Скотт ранее пожертвовала свыше 1,7 млрд долларов на благотворительность, пожертвование направлено организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии, передает РИА «Новости».

«Я был учителем большую часть своей жизни… Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим», – сообщил нынешний супруг Маккензи Скотт, Дэн Джуэтт.

«Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих», – отметил сам глава Amazon Джефф Безос.

В сентябре 2020 года сообщалось, что состояние бывшей жены главы Безоса достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире.



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