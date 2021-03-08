 

В Анкаре предупредили об обратном эффекте давления США на Турцию в ситуации с С-400

08.03.2021, 9:16, Новости дня
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Попытка США давить на Турцию по ситуации с закупкой российских С-400 может привести к обратным последствиям, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», – сказал Калын в интервью Bloomberg, передает ТАСС.

Он пояснил, что между Москвой и Анкарой были разногласия, но «их удалось устранить за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же?» – отметил представитель турецкого президента.

Калын пояснил, что Турция может пользоваться С-400 так, что это не нарушит систему обороны НАТО. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», – указал он.

Ранее глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у РФ второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.



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