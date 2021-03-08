 

Прогрессивные СМИ бьют тревогу из-за возможного роста наркофобии после новосибирского инцидента

08.03.2021, 9:11, Разное
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Российские прогрессивные медиа подняли тему возможного роста наркофобии в обществе из-за происшествия в Новосибирске, где 19-летний местный житель убил свою несовершеннолетнюю девушку из-за денег на мефедрон.

По мнению обозревателей, активистов и экспертов, речь идет о такой же разновидности ксенофобии, как и мигрантофобия. Боязнь наркопотребителей – свойство малоразвитых обществ, существующих в странах, где новые этические нормы ещё не стали безоговорочным стандартом. 

«Незрелость российского общества очевидно просматривается в том, что в новосибирском инциденте многие начинают винить мефедрон, его дистрибьюторов или даже самого 19-летного Теодора (имя изменено)», – пишет авторка Wonderzine Тоня Циплер.

«Медуза» в свою очередь выпустила набор из 12 карточек «Прямые ответы на назревшие вопросы: объясняем, как не быть наркофобом в 21 веке». Тренд поддержал и журнал «Нож», опубликовавший статью «Когда не осталось выбора: почему стигматизация наркопотребителей приводит к трагедиям».

«Согласно статистике, приведённой в 2019 году Брюссельским институтом развития диалога, из 2000 опрошенных бельгийских потребителей мефедрона, совершивших хотя бы одно убийство в период с 2015 по 2017 год, не менее 62% раскаиваются в содеянном и хотели бы все изменить, если бы это было возможно. Однако в России к диалогу с этими людьми не готовы ни государство, ни общество», – цитирует издание «Такие дела» представителя незарегистрированного некоммерческого фонда-хостела «Визионер».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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