В мире сделали более 304 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

08.03.2021, 9:08, Новости дня

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В мире по состоянию на 8 марта сделали более 304 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 90,3 млн доз;

Китай – 52,5 млн доз;

страны ЕС – 40,4 млн доз;

Великобритания – 23,3 млн доз;

Индия – 20,9 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (96,01), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,36), Мальдивы (40,76) и Великобритания (34,93).

Bloomberg отмечает, что в среднем за день в мире вводят 7 927 674 дозы вакцин от коронавируса. При таких темпах понадобиться почти четыре года, чтобы двухдозовой вакцинацией охватить 75% населения планеты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

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