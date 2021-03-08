«Спину тянет» – Александру Домогарову стало плохо после выступления в спектакле

08.03.2021, 9:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский актер Александр Домогаров признался подписчикам, что после спектакля, в котором ему досталась роль короля Ричарда III, он почувствовал недомогание.

Завершив выступление, он ощутил, что у него потянуло спину.

В Instagram актер написал, что его «Ричард» был весь «разбитый», а спину у него и вовсе после спектакля потянуло. Представление по мотивам пьесы английского драматурга Уильяма Шекспира состоялось в Театре им. Моссовета. В нем Александр Домогаров сыграл одну из главных ролей.

Также актер опубликовал монолог, в котором Ричард III признается, что он понимает губительность влечения к власти, но остановиться не в состоянии. Поклонники Александра Домогарова сочли, что на его здоровье повлияла сложная роль, потребовавшая эмоционального и физического напряжения.

Стоит отметить, что 9 марта Александр Домогаров вновь сыграет на сцене, но в этот раз в спектакле по мотивам «Вишневого сада» Чехова. В роли короля Ричарда III актера удастся увидеть 20 марта.