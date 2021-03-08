Врач Нагайцева оценила качество диеты похудевшей Елены Степаненко

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08.03.2021, 9:04, Разное
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Эндокринолог Юлия Нагайцева рассказала, что метод похудения Елены Степаненко имеет серьезные последствия. Бывшая жена Евгения Петросяна благодаря этому способу быстро сбросила 42 килограмма, чем удивила своих поклонников.
Артистка, описывая свою диету, призналась, что она в течение дня съедала пять-шесть небольших порций. Когда ей хотелось съесть что-то сладкое, но вредное для фигуры, то прибегала она к необычному методу. Он заключался в том, что Елена Степаненко откусывала от пирожка и жевала его до потери вкусовых качеств, а потом выплевывала.

Ставшая гостьей программы «Светская хроника» эндокринолог Юлия Нагайцева предупредила, что такая диета может нанести вред. Дело в том, что выплевывая еду можно нанести травму желудку. В итоге это приведет к появлению язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, которая часто становится причиной развития онкологических заболеваний.

Источник: inforeactor.ru



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