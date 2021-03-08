МВД пообещало 8 марта не реагировать на сообщения о домашнем насилии женщин в отношении мужчин

08.03.2021, 8:51, Разное

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Министерство внутренних дел в преддверии Международного женского дня выпустило пресс-релиз, в котором говорится о снижении мер безопасности по профилактике домашнего насилия 8 марта со стороны женщин в адрес мужчин.

В случае сообщения о таких фактах полиция не будет выезжать на вызовы, а позволит решить гражданам бытовые разногласия в семейном кругу.

– Много критики звучит в наш адрес, когда жена бьет мужа, а мы не приезжаем на вызов. Хочу сказать, что если постоянно выезжать по всяким семейным неурядицам, то настоящих преступников будет некому ловить. Ну и знаете, как говорят? Милые бранятся — только тешатся. Убийства случаются, но очень редко. Обычно жена колотит мужа слегка, так, любя. 8 марта — день особый. Почему бы не сделать скидку женщинам, как практикуется в магазинах? МВД тоже хочет сделать подарок женщинам, но ограничено в средствах и возможностях, — заявил представитель министерства Виталий Сюткин.

Послабления к 8 марта планирует и Росгвардия. Сотрудники будут использовать при задержаниях на несанкционированных акциях протеста резиновые дубинки и произносить комплименты во время оформления протоколов. ГИБДД пообещала не штрафовать дам за нарушения ПДД в праздничный день, а перенести все штрафы на 9 марта.

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