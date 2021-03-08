 

США намерены провести кибератаки против России – NYT

08.03.2021, 8:16, Новости дня
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Соединенные Штаты планируют провести кибератаки против России. Об этом со ссылкой на информацию официальных лиц США проинформировала 7 марта The New York Times.

“Первый крупный шаг” собираются предпринять в ближайшие три недели. Планируется, что действия будут скрытыми для мира, но очевидными для российских спецслужб, российских военных и президента РФ Владимира Путина.

Действия в киберпространстве будут сопровождаться санкционными решениями Вашингтона.

Издание отмечает, что администрация Джо Байдена решила предпринять ответные меры после того, как частная фирма по кибербезопасности FireEye обнаружила, что российские хакеры взломали в конце 2020 года правительственные ресурсы США, и этот факт оставался определенное время незамеченным.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря 2020 года. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.



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