7 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

08.03.2021, 8:16, Новости дня

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7 марта боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 8 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“7 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. […] На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в воскресенье в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское (из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также станкового противотанкового гранатомета), Опытное (из подствольного гранатомета) и Пивденное (из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия).

“По состоянию на 7.00 утра 8 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Водяное, что в Приазовье, противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники ответили оккупантам огнем в ответ”, – рассказали в пресс-центре.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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