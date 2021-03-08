Джиган взял напрокат своим детям настоящего тигренка

08.03.2021, 8:12, Разное

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Российский рэпер Джиган взял напрокат для своих детей настоящего тигренка. Его на один час он принес в свой дом, чем удивил не только дочерей, но и подписчиков, увидевших маленького хищника в Instagram Stories супруги музыканта Оксаны Самойловой.

Дети Джигана, увидев тигренка, сразу принялись гладить и тискать животное, пока оно находилось на поводке. Оксана Самойлова призвала подписчиков отказаться от написания осуждающих за издевательство над животным комментариев. Блогер отметила, что никто не знает, какая судьба сложилась у хищника.

Изначально дети Джигана боялись подойти к зверю. Они поинтересовались, может ли он их укусить. И в этот самый момент тигренок проявил агрессию и схватил за руку рэпера. Тот признался, что животное хоть и кусается, но совсем не больно. После этого все семейство вместе с маленьким хищником отправились гулять на улицу.

Источник: fedpress.ru