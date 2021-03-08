 

Пригожин ответил Соседову на предложение запретить детям звезд участвовать в шоу

08.03.2021, 8:12, Разное
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Супруг певицы Валерии и продюсер Иосиф Пригожин ответил музыкальному критику Сергею Соседову на слова о том, что детям знаменитостей необходимо запретить участвовать в шоу вместе с обычными участниками конкурсов. По мнению критика, «звездным детям» первые и вторые места отдают «по блату».
Иосиф Пригожин не стал отрицать того, что дети деятелей шоу-бизнеса могут получить первые места исключительно благодаря блату. Кроме того, продюсер уже сталкивался с подобными ситуациями. Но все же он считает, что слова о запрете выступать детям знаменитостей в различных шоу являются сугубо личной точкой зрения, которая разительного отличается от его мнения.

По словам продюсера, люди могут любить заниматься созданием музыки или съемками в кино, поэтому разрешения спрашивать об этом они не должны ни у кого. Также он привел в пример американского актера Кирка Дугласа, чей сын Майкл Дуглас пошел по стопам отца. Поэтому, отметил Иосиф Пригожин, ничего плохо в том, что в семье певцов дети стали тоже заниматься музыкой, он не видит.

Источник: riafan.ru



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