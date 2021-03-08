Ученые выяснили, как остановить излишнее воспаление

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08.03.2021, 8:12, Разное
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Ученые из Университета RCSI выяснили, как остановить излишнее воспаление в организме. Речь идёт о регуляции важных для иммунной системы лейкоцитов, сообщается в журнале Nature Communications.
Иммунная система способна выполнять двойную функцию – помогать организму быстрее восстановиться после ранений, простудных заболеваний и приводить к кардиопатологии, негативно воздействуя на коронарные сосуды. Иммунитет не только борется с инфекциями, но, одновременно сам инициирует воспалительные процессы, вызывающие заболевание. Когда какой-либо патоген пытается причинить вред организму, внутри выделяются химические вещества, вызывающие иммунный ответ, необходимый для борьбы с проблемой. Чрезмерная подача иммунных сигналов при многих бактериальных инфекциях может препятствовать выздоровлению и ухудшить состояние больного.

Исследование показывает, что уберечь организм от повреждений, спровоцированных воспалительными заболеваниями, возможно. По словам автора работы, Клэр Маккой, излишнее воспаление характерно для большинства заболеваний, включая артрит, рассеянный склероз и воспалительное заболевание кишечника. “Благодаря нашему открытию можно разработать новые средства для лечения воспалительных заболеваний и, в конечном итоге, улучшить жизнь людей с этими состояниями”, – добавила Маккой.

Когда макрофаги, белые кровяные тельца в организме, подвергаются воздействию инфекционных агентов, вырабатывается мощный воспалительный белок, называемый цитокинами, позволяющий бороться с вторгающейся инфекцией. Однако, если уровень цитокинов выходит из-под контроля, может произойти значительное повреждение тканей.

Согласно результатам исследования, белок, известный как аргиназа-2, ограничивает воспаление, работая через митохондрии – источник энергии для клеток макрофагов. Это важно для снижения мощного воспалительного цитокина, называемого ИЛ-1. Исследователи заявили, что открытие может помочь разработать новые методы лечения, нацеленные на белок аргиназы-2. Это поможет защитить организм от неконтролируемых повреждений, вызванных воспалительными заболеваниями.

Почему нужно лечить хроническое воспаление?
Хроническое воспаление ведет к нарушению воспалительной реакции организма и может вызвать повреждение здоровых клеток и органов, что может привести к повреждению ДНК, гибели тканей и внутреннему рубцеванию. Все это связано с развитием хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца, диабет 2 типа, ожирение, астма, ревматоидный артрит и нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера.

Естественные способы борьбы с воспалениями
Для того, чтобы справиться с хроническим воспалением естественным путем, следует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов, такие как оливковое масло, помидоры, орехи, жирная рыба и фрукты. Тем, кто пытается контролировать воспаление, важно избегать рафинированных углеводов, жареной пищи, красного и обработанного мяса.

Источник: www.thehealthsite.com



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