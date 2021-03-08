 

«Охотник на фей» заснял в лесу крошечных зеленых человечков

08.03.2021, 7:51, Разное
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В английских сказках и легендах часто рассказывается о феях и пикси – озорных крошечных существах, похожих с виду на людей, но обладающих магией и живущих в незримом мире. Три года назад один британский "охотник на фей" нашел их и снял на видео.

Три года назад житель Великобритании Эрвин Сондерс начал выкладывать на сервис YouTube свои видеоролики о том, как он ищет и снимает в лесу крошечных волшебных человечков.

В британском фольклоре их называют феями, эльфами, пикси и другими словами, а общее их название – фейри. Фейри живут в своем собственном мире, который для людей невидим, но иногда могут показывать себя.

Маленькие человечки из видеороликов Сондерса размером чуть больше человеческого пальца, не носят одежду, у них крупные заостренные уши и широкие рты.

Человечки выглядят и двигаются очень естественно, поэтому либо Сондерс создает их с помощью качественной компьютерной графики, либо… они и в самом деле реальные.

Критиков у Сондерса конечно же куда больше, чем поклонников, сложно поверить в то, что в лесах и в самом деле живут существа, словно взятые из детских сказочных книжек или фэнтези-фильмов.

По словам Сондерса, чтобы увидеть фейри, ему приходится ждать по многу часов, прежде чем мельком успеть заметить их. Поэтому чаще всего он выманивает их с помощью маленьких кусочков сэндвича, а иногда сладостей. Особенно они любят щербет и печенье.

Однажды маленькие человечки заметили Сондерса и выстрелили в него стрелой с каким-то веществом, которое оставило его в "измененном состоянии".

По словам журналистов, видео Эрвина Сондерса больше похоже на эксцентричный арт-проект, чем на настоящую мистификацию, потому что крайне маловероятно, что озорные сказочные существа действительно прячутся в лесах рядом с людьми все это время.

Однако за прошедшие три года интернет-детективы так и не смогли раскрыть, кто стоит за видео Сондерса, кто делает для него компьютерную графику, если это она, и если это мистификация, то почему такая нарочито "поддельная". 

Вопросов в этом деле добавило и внезапно исчезновение Сондерса год назад, он просто перестал выкладывать в сеть свои ролики. Однако месяц назад он вернулся с видео-анонсом и пообещал продолжения своей работы.



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