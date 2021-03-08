Стало известно о планах США устроить кибератаки против России

08.03.2021, 5:34, Новости дня

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В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации.

Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС.

Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия».