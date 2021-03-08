В МВД Украины похвастались «ударом» по России

08.03.2021, 7:34, Новости дня

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Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине стало «очень сильным ударом и потрясением для России», сообщил советник главы украинского МВД Валерий Поцелуйко.

Он сообщил о «мощных шагах» СНБО Украины и президента страны Владимира Зеленского. По словам Поцелуйко, «закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине». При этом Киев, как сообщил Поцелуйко, готов к гипотетическому ответу Москвы. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.