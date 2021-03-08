Ученые заинтересовались пещерами на Луне

08.03.2021, 7:33, Разное

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Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено более тщательно исследовать пещеры и лавовые трубки на естественном спутнике Земли. Данная работа, по мнению исследователей, должна помочь в вопросе будущей колонизации Луны.

В рамках обозначенной выше задачи Европейские эксперты начали разработку новой концепции зонда, который будет способен спускаться в пещеры и исследовать их. Аппарат будет иметь шарообразную форму и на специальном тросе будет спускаться в лунную пещеру. Кроме этого на ровере будут установлены: лидар, датчики температуры и радиации, стереокамера и другие приборы. Основной задачей зонда будет создание трехмерной карты пещеры и выяснение физических условий в ней.

Ученые рассматривают естественный спутник Земли как одну из важнейших ступеней в освоении космоса человеком. Астрономы считают, что уже в ближайшее время Луну начнут заселять колонисты, поэтому необходимо рассмотреть все возможные варианты по созданию будущих лунных баз. Например, можно существенно сэкономить, если использовать лунные пещеры (лавовые трубки) при возведении жилья для колонистов. По словам исследователей, они также позволят обеспечить астронавтов надежным укрытием от метеоритов и космического излучения.

По мнению ученых, в пещерах можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры, добывать кислород и воду. Диаметр лавовых трубок на Земле обычно достигает 30 метров, однако на Луне, где низкая гравитация, эти пещеры могут иметь ширину около километра.

В настоящее время многие страны сосредоточили свое внимание на Луне и, конечно, на том, что находится в ее недрах. Судя по всему, «лунная гонка» заметно набирает обороты, и кто первым в техническом плане освоится на Луне, тот окажется ближе к ее ресурсам.

Конечно, ученым еще предстоит решить много вопросов, связанных с жизнеобеспечением первых поселенцев, но рассматриваются и более экономичные варианты «колонизации», например, можно начать с доставки на Луну роботов. Им не потребуется еда, вода и жилье для отдыха, а энергию можно будет получать многими различными способами, не прибегая к дорогостояшим доставкам с Земли. И вообще, может оказаться так, что присутствие человека на Луне будет просто не целесообразным.