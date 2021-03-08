 

Вода на Уране и Нептуне отличается от земной

08.03.2021, 7:31, Разное
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Изучая Уран и Нептун с помощью компьютерной модели, исследователи из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте (Италия) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (CША) выяснили, что обе планеты, вероятно, в основном состоят из воды, а Уран может даже иметь замороженное ядро.

– Водород и кислород являются самыми распространенными элементами во Вселенной, наряду с гелием. Легко сделать вывод, что вода является одним из основных компонентов многих небесных тел, — заявили исследователи.

Ученые исследовали три различных состояния воды, в которых она может прибывать внутри этих планет: лед, жидкость и суперионная вода, существующая при чрезвычайно высоких температурах и давлениях. Но, как объяснили исследователи, вода внутри планет и на их поверхности сильно отличается от воды на Земле.

– В существующих там условиях нельзя думать о льде так, как мы привыкли, — заявляют профессоры SISSA и соавторы исследования Федерико Грасселли и Стефано Барони. — Даже вода там другая — более плотная, с молекулами, диссоциированными на положительные и отрицательные ионы, несущая электрический заряд. Суперионная вода находится где-то между жидкой и твердой фазами.

Исследователи выдвинули гипотезу, что Уран может иметь замороженное ядро. Ученые также обнаружили, что суперионная вода на Уране и Нептуне обладает большей электропроводимостью, чем вода на Земле, и составляет большую часть плотных внутренних слоев этих газовых гигантов. Результаты исследования позволят ученым в дальнейшем понять, как возникли Уран и Нептун.



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