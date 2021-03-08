 

Китай готов скупать инфраструктуру, чтобы приблизиться к Арктике

08.03.2021, 7:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Кемиярви Атте Рантанен сообщил о том, что вооружённые силы Финляндии отклонили по соображениям безопасности предложение Института полярных исследований Китая о покупке или аренде аэропорта Кемиярви, необходимого им для выполнения полётов на Северный полюс по исследованию климата и окружающей среды Арктики.

По словам Рантанена, китайский институт был готов выделить необходимые 40 млн евро на увеличение взлетно-посадочной полосы, чтобы с неё мог взлетать и садиться тяжелый реактивный самолет с различным измерительным оборудованием.

Советник Министерства обороны Ану Саллинен заявила, что взлетно-посадочная полоса находится рядом с крупнейшим в Европе артиллерийским полигоном Роваярви и вряд ли может быть продана иностранной государственной организации.

Сейчас у Института полярных исследований Китая есть научная база в Ню-Олесунне на архипелаге Шпицберген. У Китая есть два исследовательских ледокола для изучения Арктики и Антарктики, также идет строительство арктического атомного ледокола.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Европа о выборах в Беларуси: непризнание результатов и осуждение насилия

25.07 / В РФ нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

21.09 / Тихановская предсказала протесты в Белоруссии на годы

19.10 / Качура назвал условия отставки Авакова

11.10 / Компания Nokia выпустила очередной кнопочный телефон

28.06 / На обогатительной фабрике в Норильске произошла утечка отходов

03.07 / Литва направила РФ ноту

02.11 / Фигура китов спасла состав метро от падения в воду в Роттердаме

23.11 / Sun – эксперты заподозрили российский или китайский след в кибератаке на «Манчестер Юнайтед»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска