Китай готов скупать инфраструктуру, чтобы приблизиться к Арктике

08.03.2021, 7:28, Новости дня

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Мэр Кемиярви Атте Рантанен сообщил о том, что вооружённые силы Финляндии отклонили по соображениям безопасности предложение Института полярных исследований Китая о покупке или аренде аэропорта Кемиярви, необходимого им для выполнения полётов на Северный полюс по исследованию климата и окружающей среды Арктики.

По словам Рантанена, китайский институт был готов выделить необходимые 40 млн евро на увеличение взлетно-посадочной полосы, чтобы с неё мог взлетать и садиться тяжелый реактивный самолет с различным измерительным оборудованием.

Советник Министерства обороны Ану Саллинен заявила, что взлетно-посадочная полоса находится рядом с крупнейшим в Европе артиллерийским полигоном Роваярви и вряд ли может быть продана иностранной государственной организации.

Сейчас у Института полярных исследований Китая есть научная база в Ню-Олесунне на архипелаге Шпицберген. У Китая есть два исследовательских ледокола для изучения Арктики и Антарктики, также идет строительство арктического атомного ледокола.