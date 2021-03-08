«Нет у меня миллионов» – Шантажисты завладели интимными фотографиями Виктории Бони

08.03.2021, 7:22, Разное

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Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня публично отказалась платить мошенникам, шантажирующим ее обнародованием интимных фотографий.

В Instagram в разделе Stories она загрузила короткий ролик, в котором призналась, что никаких миллионов у нее нет.

Все началось с того, что Виктории Боне позвонили незнакомые люди. Они заявили, что завладели ее старым телефоном, в памяти которого сохранились интимные фотоснимки. Поэтому они потребовали от телеведущей несколько миллионов за отказ от публикации компромата.

Сама Виктория Боня не понимает, каким образом мошенники завладели ее старым телефоном. При этом интимных фотографий бывшая участница проекта «Дом-2» никогда не хранила на своих гаджетах. На них имелись лишь приватная переписка и частные фотоснимки.

В любом случае Виктория Боня не стала поддаваться на шантаж. Она публично пояснила об отказе выплачивать деньги, потому что никаких миллионов у нее нет. Но если ее частные фотографии попадут в Сеть, то телеведущая далее будет действовать в рамках закона.