Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание военных США

08.03.2021, 6:44, Новости дня

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Сеул согласился увеличить расходы на пребывание американских военных на территории Южной Кореи, сообщил госдепартамент США.

Госдеп заявил, что страны «достигли консенсуса по предложенному тексту соглашения об особых мерах». В США отметили, что соглашение, которое «укрепит альянс и общую оборону», предусматривает «значимое увеличение вклада со стороны Южной Кореи». По мнению Вашингтона, соглашение «подтверждает, что альянс США и Республики Корея – это основа мира, безопасности и процветания для Северо-Восточной Азии и свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», передает РИА «Новости».

Напомним, войска США находятся в Южной Корее с 1950-х годов. С 1991 года Сеул возмещает часть расходов на их содержание. В 2019 году возмещение составило 870 млн долларов. США требовали повышения платежей на 50%, Южная Корея соглашалась на 10%. Стороны договорились о том, что расходы вырастут на 13–14% и до 2024 года будут ежегодно последовательно возрастать на 7–8%. Однако Дональд Трамп, занимавший пост президента США, не согласился с такими условиями и переговоры зашли в тупик.

Япония и США также официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в Японии еще на год.