В РФ создан новый строительный материал

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08.03.2021, 6:40, Новости дня
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Пермские ученые создали новый строительный материал, отличающийся лучшими теплоизоляционными и экологическими качествами. В частности, он снижает потери тепла на 25%.

По словам разработчиков, в качестве наполнителя здесь использовано пеностекло. Потому материал, кроме прочего, оказался еще и долговечным. Ранее пеностекло использовали для того, чтобы упрочить бетонные конструкции.

Улучшенные качества полученного продукта ученые проверили во время испытаний. Как оказалось, доля «волшебной добавки» должна составлять около одной трети от общей массы. Кроме прочего, широкое внедрение нового материала позволит утилизировать стекло, которое сейчас просто выбрасывают на свалки.



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