В Галилейском море найден библейский артефакт

08.03.2021, 6:40, Новости дня

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Ученые из Библейского колледжа, исследуя дно почти высохшего Галилейского моря, обнаружили древнюю лодку, на которой мог плавать Иисус Христос с апостолами.

Древняя лодка буквально вросла в дно. Для того чтобы ее извлечь, пришлось сначала создать для нее полиуретановую оболочку. В противном случае истлевшее дерево рассыпалось бы.

Исследовав материал, ученые пришли к выводу, что данное судно относится именно к периоду жизни Иисуса, а нашли ее именно там, где Христос, по утверждению библейского текста, ходил по воде. Кстати, в лодке могли поместиться 13 человек – сам Иисус и все 12 апостолов. По словам специалистов. Найденный артефакт еще раз подтверждает, что описанные Библией события могли происходить в действительности.