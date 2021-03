Россия против Турции

08.03.2021, 5:58, Разное

Гигантский пожар вспыхнул после удара по нефтедобывающим объектам в Сирии/

Сирийские оппозиционные группы и по крайней мере один военный наблюдатель обвинили Россию в нанесении удара по объекту, используемому поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами.

The Associated Press Mar. 7, 2021

На фотографии, предоставленной в субботу сирийской группой гражданской обороны, известной как «Белые каски», члены этой группы тушат горящие автоцистерны с нефтью после предполагаемого ракетного удара. Credit: Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Как показывают снимки с воздуха и со спутников, предполагаемый ракетный удар по нефтеналивному объекту, используемому поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами на севере Сирии, вызвал мощнейший взрыв и гигантский пожар на большой территории, где обычно паркуются нефтевозы.

Сирийские оппозиционные группы и по крайней мере один военный наблюдатель обвинили Россию в нанесении, в пятницу вечером, удара по объектам расположенным недалеко от городов Джараблус и Эль-Баб, вблизи границы с Турцией. В докладе Сирийского наблюдательного совета по правам человека, базирующегося в Великобритании, говорится, что российские военные корабли в Средиземном море выпустили три ракеты, которые поразили примитивные нефтеперерабатывающие установки и места скопления траков-нефтевозов в регионе.

В докладе говорится, что, в результате масштабного пожара, были сожжены более 180 грузовиков и автоцистерн, по меньшей мере, четыре человека погибло и 24 были ранены.

Фотографии и видеозаписи с воздуха, сделанные группой гражданской обороны сирийской оппозиции, известной как «Белые каски», показывают, как десятки рабочих изо всех сил пытались погасить массированный пожар, возникший в результате возгорания автоцистерн с нефтью в открытом поле, когда черно-серый дым покрывал этот район.

На двух спутниковых снимках компании Planet Labs Inc., показана территория объекта до и после пожара после предполагаемого ракетного удара РФ в Сирии Credit: Planet Labs Inc. via AP

Спутниковые снимки компании Planet Labs Inc., проанализированные The Associated Press в воскресенье, также показали последствия крупного пожара, который произошел в районе близ Джараблуса в период с пятницы до утра субботы.

На старых спутниковых снимках участка расположенного примерно в 75 километрах (45 милях) к северо-востоку от сирийского города Алеппо, видны сотни автоцистерн, припаркованных в этом районе.

На субботнем снимке видны следы огня по всей площади, где когда-то стояли нефтевозы. Мониторинг пожарного спутника НАСА, который наблюдает за вспышками, связанными с огнем или взрывами, показал пожар на этом месте ранним утром в субботу.

Сообщения о ракетах, запущенных с российского военного корабля – редкое явление, проверить самостоятельно не удалось, а Россия, являющаяся главным сторонником президента Сирии Башара Асада в 10-летней гражданской войне в стране, не прокомментировала обвинения.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что это были баллистические ракеты, но кто осуществил атаки, в настоящее время неясно.

Турция и союзные ей боевики сирийской оппозиции контролируют большие районы севера Сирии.