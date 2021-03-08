 

Россия против Турции

08.03.2021, 5:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гигантский пожар вспыхнул после удара по нефтедобывающим объектам в Сирии/

Сирийские оппозиционные группы и по крайней мере один военный наблюдатель обвинили Россию в нанесении удара по объекту, используемому поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами.

The Associated Press  Mar. 7, 2021

На фотографии, предоставленной в субботу сирийской группой  гражданской обороны, известной как «Белые каски», члены этой группы  тушат горящие автоцистерны с нефтью после предполагаемого ракетного  удара.  Credit: Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Как показывают снимки с воздуха и со спутников,  предполагаемый ракетный удар по нефтеналивному объекту, используемому поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами на севере Сирии, вызвал  мощнейший  взрыв   и  гигантский  пожар  на большой территории, где обычно паркуются нефтевозы.

Сирийские оппозиционные группы и по крайней мере один военный наблюдатель обвинили Россию в нанесении,  в пятницу вечером,  удара по  объектам  расположенным  недалеко от городов Джараблус и Эль-Баб, вблизи  границы с Турцией. В докладе Сирийского наблюдательного совета по правам человека, базирующегося в Великобритании, говорится, что российские военные корабли в Средиземном море выпустили три ракеты, которые поразили примитивные нефтеперерабатывающие установки  и  места скопления  траков-нефтевозов  в регионе.

В докладе говорится, что, в результате масштабного пожара,  были сожжены  более 180 грузовиков и автоцистерн,  по меньшей мере, четыре человека  погибло  и   24  были  ранены.

Фотографии и видеозаписи с воздуха, сделанные группой гражданской обороны сирийской оппозиции, известной как «Белые каски», показывают,  как  десятки рабочих изо всех сил пытались погасить массированный пожар, возникший в результате  возгорания  автоцистерн с нефтью в открытом поле, когда черно-серый дым покрывал этот район.

На двух спутниковых снимках компании Planet Labs Inc., показана  территория  объекта  до и после пожара после предполагаемого ракетного удара РФ в Сирии   Credit: Planet Labs Inc. via AP

Спутниковые снимки компании Planet Labs Inc., проанализированные The Associated Press в воскресенье, также показали последствия крупного пожара, который  произошел  в районе близ Джараблуса в период с пятницы до утра субботы.

На старых спутниковых  снимках  участка  расположенного примерно в 75 километрах (45 милях) к северо-востоку от сирийского города Алеппо, видны  сотни автоцистерн, припаркованных в этом районе.

На субботнем снимке  видны следы огня  по всей площади, где когда-то стояли  нефтевозы. Мониторинг пожарного спутника НАСА, который наблюдает за вспышками, связанными с огнем или взрывами, показал пожар на  этом  месте ранним утром в субботу.

Сообщения о ракетах, запущенных с российского военного корабля – редкое явление, проверить самостоятельно не удалось,  а  Россия, являющаяся главным сторонником президента Сирии Башара Асада в 10-летней гражданской войне в стране, не прокомментировала обвинения.

Турецкое  государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что это были баллистические ракеты, но кто осуществил атаки,  в настоящее время  неясно.

Турция и союзные ей  боевики сирийской оппозиции контролируют большие районы севера Сирии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Мнение: Вложения в OSINT

13.09 / В Марьино и Бабушкинском провели первый розыгрыш акции “Миллион призов”

26.11 / Минздрав отменит тестирование на COVID-19 за неделю до плановой госпитализации

21.02 / Мнение: Антироссийский информационный “Консорциум”

12.08 / Мнение: 20 лет назад погиб “Курск”

08.07 / Личное: Грязный секрет общества

14.08 / Мнение: Главный урок протестов в Беларуси

15.07 / Мнение: Считать не принято

14.10 / Мнение: О дипломатической истерике Лаврова

19.10 / Хейли Болдуин посвятила татуировку Джастину Биберу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска