 

Мадуро рассказал о самочувствии после «Спутника V»

08.03.2021, 5:54, Новости дня
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что после вакцинации российским «Спутником V» чувствует себя хорошо.

Он отметил, что «всегда, когда тебе вводят вакцину, есть реакция в виде небольшой температуры или плохого самочувствия». Мадуро сообщил, что «почувствовал сонливость» и «небольшое головокружение». После того, как он «отдохнул», президент Венесуэлы «чувствует себя на 100%», передает РИА «Новости».

Напомним, Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса. Мадуро поблагодарил Россию за вакцину, сказав «спасибо» по-русски.



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