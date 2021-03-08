 

Майнеры скупают ноутбуки с видеокартами RTX 3060

08.03.2021, 5:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ноутбуки, оснащенные видеокартами RTX 3060, раскупают, как горячие пирожки, несмотря на высокие цены. По словам специалистов, основной категорией клиентов являются майнеры. Ведь в модели устройства RTX 3060 просто-таки нет ограничений для добычи такой популярной криптовалюты, как Ethereum.

Результатом ажиотажа стало то, что на территории Тайваня, Китая и Южной Кореи уже не осталось ни одного электронного устройства, оснащенного видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060.

Базовая цена ноутбука с этой видеокартой находится где-то в районе тысячу долларов. Для майнеров это чудесное предложение. Но поскольку в свободной продаже таких моделей больше нет, их начали покупать у спекулянтов, которые, естественно, установили большие накрутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / УЕФА «особенно серьёзно» рассматривает Россию в качестве места проведения всего Евро-2021

29.10 / В Офисе президента заявили о возможной замене судей Конституционного Суда

11.11 / «СТРАНА» выяснила, как изменится мировая и украинская экономика при Байдене

25.06 / Вопрос дня: Как отбирают солдат для Парада Победы на Красной площади?

09.11 / Медведев заявил о важности профилактики преступности в армии после ЧП под Воронежем

17.07 / Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими “Кавказ-2020”

14.11 / Times – РФ расширит влияние в Африке с помощью военно-морской базы в Судане

09.10 / МИД выразил беспокойство военной активностью НАТО в Балтийском море

27.12 / NZZ – при Байдене Германию ждёт «тёплый душ из уважения и дружбы», но разногласия никуда не денутся

17.02 / Ford готовит грузовик Maverick Timberline

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска