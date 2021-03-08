Майнеры скупают ноутбуки с видеокартами RTX 3060

08.03.2021, 5:50, Новости дня

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Ноутбуки, оснащенные видеокартами RTX 3060, раскупают, как горячие пирожки, несмотря на высокие цены. По словам специалистов, основной категорией клиентов являются майнеры. Ведь в модели устройства RTX 3060 просто-таки нет ограничений для добычи такой популярной криптовалюты, как Ethereum.

Результатом ажиотажа стало то, что на территории Тайваня, Китая и Южной Кореи уже не осталось ни одного электронного устройства, оснащенного видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060.

Базовая цена ноутбука с этой видеокартой находится где-то в районе тысячу долларов. Для майнеров это чудесное предложение. Но поскольку в свободной продаже таких моделей больше нет, их начали покупать у спекулянтов, которые, естественно, установили большие накрутки.