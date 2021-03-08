Мнение: Крушение вертолета в ЦАР

08.03.2021, 5:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ЦАР разбился легкий вертолет.

Находившийся на его борту российский военный инструктор получил ранения, но остался жив. Местные помогли с его эвакуацией, его жизни ничего не угрожает.

Судя по отсутствию сообщений об обстреле машины, вертолет упал по техническим причинам.

До кучи.

Похождение ЧВК "Вагнер" в Африке по версии турецкого издания Daily Sabah

https://www.dailysabah.com/world/africa/russias-wagner-groups-presence-in-africa-goes-beyond-libya – цинк

—