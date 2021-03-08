 

Мнение: Крушение вертолета в ЦАР

08.03.2021, 5:48, Разное
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В ЦАР разбился легкий вертолет.
Находившийся на его борту российский военный инструктор получил ранения, но остался жив. Местные помогли с его эвакуацией, его жизни ничего не угрожает.
Судя по отсутствию сообщений об обстреле машины, вертолет упал по техническим причинам.

До кучи.
Похождение ЧВК "Вагнер" в Африке по версии турецкого издания Daily Sabah

https://www.dailysabah.com/world/africa/russias-wagner-groups-presence-in-africa-goes-beyond-libya – цинк

Источник: Colonel Cassad



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