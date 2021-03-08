Секс-индустрия Бельгии пожаловалась на дискриминацию

08.03.2021, 5:04, Новости дня

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В Брюсселе состоялась акция протеста работниц и работников сферы сексуальных услуг, недовольных запретами, введенными из-за коронавируса.

На акцию, которую организовала независимая ассоциация работников и работниц сферы сексуальных услуг в Бельгии, вышли десятки представителей секс-индустрии. Полиция в происходящее не вмешивалась, передает РИА «Новости».

Проституция не запрещена законом в Бельгии, но временный запрет был введен из-за ситуации с коронавирусом. В начале 2021 года власти отменили запрет на работу представителей «контактных» профессий: парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов и центров татуировок. Однако сфера секс-услуг в решениях правительства не упоминалась.

Представители секс-индустрии пожаловались на дискриминацию: «Мы слышим и читаем, что всем контактным профессиям вновь разрешили работать, но только не нам». Они заявили, что в стране в сфере секс-услуг работают около 30 тыс. человек, которые не могут получить государственную поддержку из-за отсутствия официального статуса.

Напомним, коронавирус обострил политическую ситуацию в Бельгии, которая представляет собой два государства в одном: Фландрию и Валлонию.