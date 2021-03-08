Испытана сверхчувствительная камера для космической миссии «Платон»

08.03.2021, 5:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Нидерландах провели испытания сверхчувствительной камеры, которая отправится в космос в рамах миссии «Платон» и сможет делать снимки с разрешением 2,1 гигапикселей.

Речь идет об отправки в глубокий космос еще одного телескопа. Предполагается, что он будет делать съемку на расстоянии в 1,5 млн километров от Земли.

Камера, высота которой составляет 80 сантиметров, 17 дней провела в условиях искусственно созданного вакуума и не потеряла своей работоспособности. На космическом аппарате планируют установить 26 таких камер, каждая из которых станет фотографировать определенные секторы Вселенной. Одни будут присылать изображения каждые 25 секунд, другие – каждые 2,5 секунды. Одной из целей является поиск неизвестных экзопланет.