Испытана сверхчувствительная камера для космической миссии «Платон»

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08.03.2021, 5:00, Новости дня
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В Нидерландах провели испытания сверхчувствительной камеры, которая отправится в космос в рамах миссии «Платон» и сможет делать снимки с разрешением 2,1 гигапикселей.

Речь идет об отправки в глубокий космос еще одного телескопа. Предполагается, что он будет делать съемку на расстоянии в 1,5 млн километров от Земли.

Камера, высота которой составляет 80 сантиметров, 17 дней провела в условиях искусственно созданного вакуума и не потеряла своей работоспособности. На космическом аппарате планируют установить 26 таких камер, каждая из которых станет фотографировать определенные секторы Вселенной. Одни будут присылать изображения каждые 25 секунд, другие – каждые 2,5 секунды. Одной из целей является поиск неизвестных экзопланет.



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