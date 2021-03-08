Американцы планируют добывать воду на Луне

08.03.2021, 5:00, Новости дня

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Примерно в 30 миллиардов долларов обойдется американскому бюджету программа по освоению Луны. Согласно представленному плану, через три года туда должен отправиться первый пилотируемый корабль. А до 2028 года уже будет построена стационарная лунная база.

Однако для жизнеобеспечения данному объекту понадобятся вода, кислород и некоторые полезные ископаемые. Этим и займутся обитатели базы, для которых сейчас создают специальное оборудование.

Например, воду и воздух для дыхания можно добывать при помощи электричества из любых минералов, содержащих необходимые химические элементы. Уже есть прототип устройства, которое позволит добывать на Луне до 10 тонн чистой воды в год. В проекте также участвуют японские и австралийские специалисты.