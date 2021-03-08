В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов

08.03.2021, 4:14, Новости дня

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В Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 произошел разлив нефтепродуктов, причина инцидента устанавливается, информирует ГУ МЧС по Амурской области.

Отмечается, что разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара, передает РИА «Новости».

«Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования Транснефти, а также оперативная группа ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 вагонов с нефтью, опрокинулись 10 из них. В экстренных службах региона заявляли, что в каждой опрокинутой цистерне – от 61 до 67 тонн топлива. Пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила, что в результате схода с рельсов цистерн в Хабаровском крае в нескольких из них произошла «капельная течь нефтепродуктов». Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор заявил о загрязнении площади в 400 квадратных метров.