Полет «Альтиуса» с применением управляемых ракет запланирован на лето

08.03.2021, 4:14, Новости дня

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Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК.

Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух – поверхность». В частности, речь идет о «высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса», который создан специально для БПЛА.

В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА «Новости».

Напомним, Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус». В 2019 году Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника.