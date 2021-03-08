 

Ученые попытались объяснить существующий гендерный дисбаланс

08.03.2021, 4:10, Новости дня
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По данным статистики, сейчас среднее соотношение живущих на всей планете мужчин и женщин примерно 100 к 105. Это явный гендерный дисбаланс, который приводит к ряду социальных и демографических проблем, говорят специалисты.

Количество представителей мужского и женского пола никогда не было одинаковым в одном поколении, отмечают ученые. В Китае, например, в прошлом году родилось на 15% меньше младенцев, чем в позапрошлом. А все из-за того, что несколько десятилетий назад государство начало жестко регулировать рождаемость, а семьи предпочитали оставлять мальчиков. Сегодня они выросли, и им трудно найти себе пару для создания семьи.

Кроме того, ученые указывают на появление генетических проблем, которые увеличивают разницу в рождаемости представителей мужского и женского пола.



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