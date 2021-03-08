Раскрыт рецепт приготовления неандертальского клея

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08.03.2021, 4:10, Новости дня
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Немецкие ученые обнаружили на дне Северного моря несколько каменных инструментов, которыми, как полагают специалисты, пользовались неандертальцы примерно 50 тысяч лет назад.

Открытием стали следы клея на этих орудиях труда каменного века. Изучив состав вещества, эксперты пришли к выводу, что его готовили из березового дегтя. При этом технология предполагала несколько этапов работы, что само по себе говорит о том, что не такими уж примитивными были неандертальцы.

Их клей застывал как смола и мог, например, служить для крепления каменных молотков или топоров к деревянным ручкам. Судя по всему, крепление это было очень надежным. Следы клея пока обнаружены лишь на нескольких артефактах. Хотя археологи думают, что такую технологию могли применять повсеместно.



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