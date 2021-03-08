Мнение: Черная метка Коломойскому

08.03.2021, 4:08, Разное

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Введение американских санкций против олигарха Коломойского, которое в некоторых изданиях даже подали под соусом «борьбы с пророссийскими агентами влияния», является продолжением злоключений Коломойского, связанных с Демократической партией США. Хотя Коломойского активно использовали в 2014-м году для подавления противников государственного переворота, проживающих на Юго-Востоке Украины, уже в конце 2014-го года у него начались проблемы с Порошенко, которые вылились в острый конфликт вокруг «ПриватБанка» и «Укрнафты», который разрешился полной капитуляцией Коломойского перед Порошенко. Коломойский был готов к традиционной политической борьбе украинских олигархических групп, но оказался не готов к директивному руководству процессами на Украине из Вашингтона, когда ему доходчиво объяснили, что Вашингтон поддерживает Порошенко и никаких шансов у Коломойского против него нет.

Подписав формальную капитуляцию, Коломойский ушел в тень, откуда вернулся за год до президентских выборов 2019-го года, когда начал протежировать Зеленского, в которого он вложил серьезные ресурсы, которые он рассчитывал конвертировать в финансовые и политические выгоды, как это обычно делают украинские олигархи, спонсирующие политические партии и отдельных политиков. На первом этапе, в 2019-2020 гг., Коломойский торжествовал – Зеленского протащили в президенты, создав медийный муляж «народного президента», который сейчас рассыпается. В окружение Зеленского были выдвинуты различные лица, связанные с Коломойским и представляющие его интересы, начиная с главы администрации Зеленского Андрея Богдана. Все это происходило в период администрации Трампа, которая была заинтересована отнюдь не в преследовании Коломойского, а в расследовании дела «Бурисмы» и коррупционных преступлений семейства Байденов на Украине. Коломойского фактически открыто обвиняли в том, что он через подконтрольных журналистов, блогеров и политиков ведет атаку на «соросят» и лиц, связанных с Демократической партией США.

Когда на Украине началась публикация «пленок Деркача», а представители администрации Трампа зачастили в Киев в ожидании необходимых судебных решений по делу Хантера Байдена и Порошенко, одновременно с этим в США против Коломойского начали вводить различные рестрикции в качестве реакции Демократической партии на эту активность. Попутно развивалась и история с попытками импичмента Трампу, дабы помешать ему давить на Зеленского, дабы тот сдал Порошенко и Хантера Байдена, дав отмашку прокуратуре прекратить саботировать расследование дела «Бурисмы».

Уже тогда было понятно, что если Трамп проиграет и к власти придет Байден, то Коломойского со стороны США ничего хорошего не ждет. Не потому, что он олигарх и США борются с олигархами. Вовсе нет. США вполне нормально работают со «своими» олигархами, будь то Порошенко или Пинчук. США также могут закрывать глаза на то, что премьер-министром подконтрольной Украины является ставленник олигарха Ахметова. Проблема Коломойского в том, что он попробовал поиграть на поле американской внутренней политики в интересах усиления своих позиций на Украине, но поставил не на ту лошадь и теперь расплачивается за это. Ранее идентичную ошибку совершил Порошенко, который перед выборами 2016-го года поставил на Хиллари Клинтон и открыто работал против Трампа, сливая демократам компромат на начальника штаба избирательной кампании Трампа Пола Манафорта.

Расправа началась практически сразу после того, как Байден обосновался в Белом Доме. Сначала Зеленского заставили публично выгнать из партии «Слуга народа» блогера Дубинского, который был одним из главных медийных рупоров Коломойского и вел системную пропаганду против «соросят». Попутно была продемонстрирована готовность ампутации той части «Слуги народа», которая подчинялась Коломойскому. Самого Коломойского все чащи начали «прорабатывать» в СМИ, а сам Зеленский еще сильнее, чем раньше, стремился от него дистанцироваться, дабы показать Вашингтону, что он готов заглядывать в рот новой администрации, выполняя все ее прихоти, отстранившись от прежнего благодетеля, который в новых реалиях стал слишком токсичным.

Введение прямых американских санкций против Коломойского не только бьет по его бизнесу в США и Европе, но и ограничивает его возможности на Украине, так как выписанная Коломойскому «черная метка» будет распространяться и на тех, кто с ним активно работает и сотрудничает. С одной стороны, «черную метку» можно рассматривать как инструмент давления, чтобы поставить его под контроль, заставив капитулировать и принять продиктованные ему условия. В этом случае Коломойскому просто предстоит пережить еще одну капитуляцию по образцу 2015-го года, отказавшись от политических амбиций и понеся финансовые издержки. С другой стороны, если США посчитают, что его необходимо добить (с учетом его действий, направленных против Демократической партии и «соросят» при Трампе), то речь будет идти об окончательном отрыве Зеленского от Коломойского – фактически, у Коломойского окончательно заберут его любимую игрушку, которую он профинансировал на выборах. Также будет вплотную поставлен вопрос о переформатировании «Слуги народа», где депутатам Коломойского будет предложен нехитрый выбор – сменить сторону или принять последствия (вплоть до санкций – либо американских, либо украинских, введенных решением СНБО).

В конечном итоге, с точки зрения США, внешний контур управления должен укрепляться и оставаться довлеющим фактором, а все помехи объективного и субъективного характера должны устраняться. Коломойский – это скорее проблема субъективного характера. В иных обстоятельствах и при иных решениях Коломойский вполне мог оказаться в обойме и позиционироваться США как один из «ответственных бизнесменов», тем более, что его роль в подавлении пророссийских движений на Юго-Востоке Украине высоко оценивалась США в свое время. Но Коломойскому хотелось большего, ему хотелось получить больше, чем он мог проглотить, на чем он уже 2 раза погорел – каждый раз ему наглядно показывают, насколько незначительны его возможности и влияние в сравнение с возможностями США влиять на украинскую внутреннюю политику.

И Зеленский, которого Коломойский помог привести к власти, продав населению миф о «Голобородько» – тут ему ни разу не защитник. Зеленский просто подчинился более сильному и готов выполнять то, что ему продиктуют, в том числе и в вопросах, которые касаются самого Коломойского. В независимой или полунезависимой стране иметь контролируемого президента – это огромные возможности для контролирующего его олигарха. В зависимой от внешних сил колонии, эти возможности работают ровно до того момента, покуда они не затрагивают чувствительные для «метрополии» вопросы. При этом особых альтернатив у Коломойского нет. Его действия в 2014-м году закрыли для него серьезные двери в России (в Ростове его никто не ждет), а Европа в подобных вопросах никогда не пойдет против воли США. Поэтому у него остается малопривлекательный выбор между попытками борьбы с неизбежным и поисками почетной капитуляции.

Аналогичная проблематика будет ждать и подконтрольных Коломойскому лиц – либо ввязаться в безнадежную борьбу с последствиями «черной метки» или же стремительно переобуваться, дистанцируясь от опального олигарха и связанных с ним структур. На его примере украинским политикам и олигархам будет наглядно продемонстрировано, что бывает с тем, кто смеет идти против Демократической партии и ее политики на Украине. При этом масштаб влияния Коломойского на Украине сделает данный урок еще более наглядным.

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