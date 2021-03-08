Мнение: О самом главном про вакцину от CoVID-19

08.03.2021, 3:58, Разное

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Пожалуй, это действительно главное – без обиняков.

Не стоимость той или иной вакцины от CoVID-19. Не количество привитых каким-либо её видом в мире и в каждой стране. Не число вакцинированных, испытавших серьёзные побочные эффекты, вплоть до смерти. И даже не эмпирически рассчитанная #эффективность.

А реально главное – это… один простой, наглядный и понятный #факт.

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В своё оправдание глава фармконцерна пояснил, что ему уже сделали первый укол накануне предполагавшейся поездки. Однако срок для повторной вакцинации ещё не наступил. А нет справки – нет и въезда.

Разумеется, г-н Бурла начал отмазываться апеллировать к гуманитарным соображениям. По его словам, он не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше». Похожую схему использовал и кто-то из российских чиновников по поводу «Спутника V». Ему тоже охотно поверили.

Впрочем, российским препаратом уже дважды отказался прививаться и нынешний президент Владимир #Путин. То врачи не разрешают, то в график не вписывается. И это роднит вакцины от Гамалеи и от Pfizer.

Короче, безусловные и стопроцентные инсайдеры под тем или иным предлогом оказываются делать прививку от смертельно опасного вируса SARS-CoV-2. Никому этот факт ни о чём не говорит?

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