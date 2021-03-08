Мнение: Как лейтенанта Росгвардии лишили золота
08.03.2021, 3:54,
Разное
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Сегодня все СМИ пишут про то, что произошло в Германии на чемпионате мира по лыжным гонкам. Даже те издания, которые редко пишут о спорте, рассказали, как российский лыжник 24-летний Александр Большунов шел к победе в лыжном марафоне (50 км), но на финишной прямой норвежец Юханнес Клебо не рассчитал траекторию, явно, помешал Большунову и наш лыжник сломал палку. А с одной палкой, увы, не смог противостоять финишному рывку своих соперников. В итоге Большунова обошли и Клебо, и еще один норвежец.
Клебо дисквалифицировали. Большунова объявили серебрянным призером.
А вот если бы Большунов подговнил Клебо и палку сломал не Большунов , а Клебо, думаю, что судьи приняли бы решение вручить золотую медаль и Клебо….
Но с российским лыжником подобное,увы, невозможно. Спорт вроде бы вне политики, но россиян и в спорте то ли недолюбливают, то ли побаиваются…
Между прочим, Александр Большунов – еще и лейтенант Росгвардии.
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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