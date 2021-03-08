 

Мнение: Как лейтенанта Росгвардии лишили золота

08.03.2021, 3:54, Разное
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Сегодня все СМИ пишут про то, что произошло в Германии на чемпионате мира по лыжным гонкам. Даже те издания, которые редко пишут о спорте, рассказали, как российский лыжник 24-летний Александр Большунов шел к победе в лыжном марафоне (50 км), но на финишной прямой норвежец Юханнес Клебо не рассчитал траекторию, явно, помешал Большунову и наш лыжник  сломал палку. А с одной палкой, увы, не смог противостоять финишному рывку своих соперников.    В итоге Большунова обошли и Клебо,  и еще один норвежец.

Клебо дисквалифицировали. Большунова объявили серебрянным призером.

А вот если бы Большунов подговнил Клебо и палку сломал не Большунов , а Клебо, думаю, что судьи приняли бы решение вручить золотую медаль и Клебо….

Но с российским лыжником подобное,увы,  невозможно.  Спорт вроде бы вне политики, но россиян и в спорте то ли недолюбливают, то ли побаиваются…

Между прочим, Александр Большунов – еще и лейтенант Росгвардии.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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