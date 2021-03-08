Пугачёва и фанаты – Личное мнение

08.03.2021, 3:52, Разное

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Я не люблю Аллу Пугачёву, как не люблю и всех других грубых баб.



Фото: Соцсети

Но этот пост будет не о ней, а о тех, кого я не люблю ещё больше: об оголтелых фанатах.

Группа воодушевлённых товарищей в жёлтых шарфах и масках припёрлась под Алкин балкон с просьбой разрешить им весну.

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«Алла Пугачёва, бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир!» — орут плохо одетые горлопаны.

Та же Пугачёва секунду назад обращается к «силам небесным». «Это не мы разрешаем, это они разрешают», — говорит Алла, но дивные фанаты заучили стишок, и теперь им его нужно во что бы то ни стало прогорлопанить.

И пофиг, что в этом стишке они называют Пугачёву своим богом, когда та сама обращается к «силам небесным». Фанатам надо сказать. Понимаете, на-до?!

И не просто сказать, а изо всех сил отлизать эго этой пожилой женщины со скрипучим, прокуренным голосом.

Самое смешное, что самой Алке на этот отлиз — срать.

Её желание очевидно — поскорее спровадить горлопанов с плакатами. Но это — не так-то просто: им обязательно нужно поделиться с Пугачёвой, откуда и на чём они к ней припёрлись. Поезда, самолёты, Рязань, Воронеж.

Дальше у воодушевлённых горлопанов по плану — исполнение песни!

Смотрю я на них и пытаюсь понять: «Что у них в головах? Какой жизнью живут эти простодушные, мягко говоря, люди?»

Жизнью, в которой Алла Пугачёва «своим искусством завоевала мир»? Серьёзно?

Да Алку никто за пределами России не просто не знает, но и знать не хочет.

Фанаты, такие фанаты… Никогда их не понимала и не пойму.

Хотя… Есть у меня одна мыслишка: может, им заплатили? Может, так нехитро Максим Галкин решил порадовать свою бабушку, наняв группу художественной самодеятельности: типа ты ещё актуальна, старушка. Тебя помнят. Тебя не забыли.

Что думаете?

Какие чувства вызывают у вас люди под Алкиным балкном?

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