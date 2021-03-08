Мнение: Почему нынешнюю попсу и рэп исполняют одни гундосы?

08.03.2021, 3:40, Разное

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Доброе утро. Один умный человек поинтересовался, почему сейчас все песни исполняют “одни гундосы”. И мне тоже стало это интересно. Потому что и так у них тексты уйопищные (а я наушники часто забываю, к сожалению), так ещё и голоса невозможные! Их вообще туда что, по принципу “у кого противнее голос” отбирают? “У-у-у, ы-ы-ы, ты пчила, я пчилаво-о-о-од, а мы любим мёд, а мне павизёт, с тобой мне павизёт и в танце унесёт…” И так раз десять, пока мозг из ушей не вытечет!Вот КАК эту блевотину вообще можно слушать, объяснит мне кто-нибудь? И ведь слушают же, раз это убийство мозга и слуха включают! И кстати, те, кто утверждает, что человечество якобы не деградирует, а ВОТ ЭТО что, разве не деградация? КТО может такое слушать, кроме инволюционирующих обратно в обезьяну? Хотя, моё имхо, даже обезьяна по уму выше такой, с позволения сказать, “музыки”…

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