Граждане Швейцарии на референдуме поддержали запрет одежды, скрывающей лицо

08.03.2021, 3:26, Разное

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Это коснется бурок, никабов и балаклав.

51,21% швейцарцев на референдуме 7 марта проголосовали за общенациональный запрет на ношение одежды и головных уборов, скрывающих лицо. Об этом сообщает телерадиокорпорация SFR со ссылкой на окончательные результаты голосования.

За запрет также проголосовало большинство на уровне субъектов конфедерации — 20 из 26 кантонов.

Инициатива о запрете на бурку принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Она нацелена на то, чтобы наказывать женщин-мусульманок за появление в общественных местах в никабах или бурках, полностью скрывающих лица. Исключением станут массовые религиозные мероприятия.

Парламентарии убеждены, что такие головные уборы становятся символом фундаментализма и политизированного ислама. После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации. При этом законы страны уже запрещают принуждать женщин скрывать лицо.

Запрет непосредственно на ношение бурки и никаба уже действует в швейцарских кантонах Санкт-Галлен и Тичино. Более 20 европейских стран также ранее пытались запретить эти виды головных уборов — успехом эти инициативы увенчались только во Франции, Австрии, Нидерландах и нескольких других государствах.

Предложение правых депутатов также направлено на то, чтобы запретить футбольным хулиганам, а также лево- и праворадикалам носить балаклавы на публичных мероприятиях. Однако этот вопрос не затрагивался в ходе подготовки к референдуму.

Религиозные общины и феминистки критиковали Народную партию за открытую исламофобию и лишение женщин права выбора головного убора.

В 2009 году Народная партия уже добилась запрета на возведение новых минаретов в Швейцарии. Таким образом, сейчас на 300 мечетей в стране приходятся всего четыре минарета.

По состоянию на 2018 год в Швейцарии проживало около 450 тысяч мусульман — 5,3% от всего населения. Лишь 30 мусульманок, по данным социологических исследований, носили никабы или бурки. При этом в кантоне Санкт-Галлен, где на местном уровне запрещены головные уборы, полностью скрывающие лицо, за последние два года не было зафиксировано ни одного штрафа за бурку или никаб.

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