Следователи начали проверку из-за прорыва нефтепровода в ХМАО

08.03.2021, 3:24, Новости дня

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В Ханты-Мансийском автономном округе следователи начали процессуальную проверку из-за пожара на подводном трубопроводе, в результате которого пострадал один человек, сообщил СУСК по региону.

«В результате пожара термические ожоги лица и туловища получил мужчина, которому оказана первая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится процессуальная проверка. С целью установления всех обстоятельств произошедшего осуществлен выезд на место происшествия», – говорится в сообщении.

Накануне в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов. В результате пожара, который произошел из-за прорыва нефтепровода, пострадал один человек.