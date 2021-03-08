Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

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08.03.2021, 3:24, Новости дня
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Бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев скончался на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны (…) Искренние соболезнования родным и близким, с которыми мы разделяем боль утраты», – говорится в сообщении.

Сухарев был министром юстиции РСФСР с 1984 по 1988 год, с мая 1988-го по октябрь 1990 года занимал должность генпрокурора СССР. Являлся автором более 120 научных работ, в том числе книги «Наш народный суд». Также был главредом Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году. Сухарев был членом Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации. Он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян. Кроме того, Сухарев возглавлял Общероссийскую общественную организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества».



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