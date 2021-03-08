Лавров поздравил женщин с 8 Марта

08.03.2021, 3:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил женщин с Международным женским днем.

«С большим удовольствием присоединяюсь к акции «Вам, любимые», – приводятся его слова на сайте ведомства. Он пожелал женщинам «здоровья, успехов, радости и счастья», а также «солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего».

«Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага», – сообщил министр. Он подчеркнул, что женщины «во все времена» вдохновляли мужчин, посвящавших им «музыку и стихи». «Вы дарите нам жизнь, встречаете нас в этом мире и сопровождаете в течение всей жизни», – сообщил Лавров, пообещав сделать все, чтобы женщины «были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались».

Напомним, президент России Владимир Путин также поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности».