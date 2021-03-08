 

Лавров поздравил женщин с 8 Марта

08.03.2021, 3:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил женщин с Международным женским днем.

«С большим удовольствием присоединяюсь к акции «Вам, любимые», – приводятся его слова на сайте ведомства. Он пожелал женщинам «здоровья, успехов, радости и счастья», а также «солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего». 

«Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага», – сообщил министр. Он подчеркнул, что женщины «во все времена» вдохновляли мужчин, посвящавших им «музыку и стихи». «Вы дарите нам жизнь, встречаете нас в этом мире и сопровождаете в течение всей жизни», – сообщил Лавров, пообещав сделать все, чтобы женщины «были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались».

Напомним, президент России Владимир Путин также поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / По данным о мошенничестве с имуществом семьи Баталова возбуждено дело

07.12 / “Самый сладкий запах!”. Подольская позировала с младшим сыном

28.01 / Снегопад в Украине: в нескольких областях ограничили движение транспорта, под Одессой и Николаевом многокилометровые пробки

19.11 / Штабы акции «Мы вместе» вернулись к работе во всех регионах России

31.12 / Украине вернут деньги за китайскую вакцину, если она не пройдет регистрацию или ее эффективность будет ниже 70%

13.08 / ВОЗ хочет проанализировать данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19

03.10 / NASA запустило ракету “Антарес”, которую частично изготавливали в Украине

30.01 / В ЕС назвали интересной идею «скрестить» вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

13.08 / Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

05.02 / В операционной системе HarmonyOS нашли слишком много общего с Android

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска