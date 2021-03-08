В США создали контактные линзы для дальтоников

08.03.2021, 3:20, Новости дня

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Так называемое клюквенное стекло, в которое подмешивают наночастицы золота, стало основой для создания специальных линз для дальтоников.

Разработчики из США сумели добиться отличного результата. При помощи предложенного ими оптического устройства люди, страдающие дальтонизмом, могут легче различать цвета. Попытки создать очки с такой же функцией предпринимались и ранее. Они, однако, были не совсем безопасны, так как используемые краски могли попасть в глаза и повредить зрению.

Теперь все иначе, говорят специалисты. Кстати, дальтоники видят цвета, однако часто путают их. Например, красный может показаться зеленым. Задача таких устройств, только помочь зрению разобраться в окружающей цветовой гамме.