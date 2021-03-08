Люди контролируют уровень воды в большей части пресноводных водоемов

08.03.2021, 3:20, Новости дня

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Оказывается, человек имеет возможность повышать или понижать уровень в более чем 227 тысячах водоемов на планете. Сюда входят не только водохранилища, в которых хранится менее 4% всех запасов пресной воды, но и озера, пруды, а также различные большие и малые резервуары.

При необходимости именно человек может набирать в них воду или наоборот, спускать. По мнению ученых, ныне мы контролируем не менее 57% пресной воды на планете. Но самое ужасное, что именно сейчас человечество сталкивается с острым дефицитом воды.

Очевидно, причина в том, что эффективность использования крайне важных для жизни водных ресурсов очень низкая, отмечают эксперты. Воду часто спускают из резервуаров, не имея возможности сохранить до засушливого сезона.