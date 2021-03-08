 

Мнение: Цензура Facebook и Twitter. Опрос

08.03.2021, 3:18, Разное
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По случаю очередных актов цензуры, где Facebook по наводке сидящих на прокорме у США и Сороса нациков из StopFake заблокировал публикации различных федеральных СМИ (ТАСС, Спутник https://t.me/radio_sputnik/16775, Взгляд), которые опирались на официальные пресс-релизы ФСБ. Чтобы лучше было понятно, украинские клоуны через Facebook цензурируют российские СМИ в российском сегменте интернета. РКН уже потребовал восстановить доступ к записям, но как представляется, ситуация тут давно уже вышла за пределы применения терапевтических мер – надо резать.

View Poll: Цензура Facebook и Twitter

Источник: Colonel Cassad



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